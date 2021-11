Deze Belgische club wilde Lamkel Zé, maar stuitte op een 'njet' van Antwerp: "Het is niet mijn schuld dat ik in Slowakije speel"

Brian Priske gaf al vaker te kennen dat zijn Antwerp het moeilijk heeft om kansen te creëren. Een voetballer als Didier Lamkel Zé (25) zou wat dat betreft ongetwijfeld een meerwaarde geweest zijn. Tenminste, als de bovenkamer meewilt. Dit seizoen zoekt Lamkel Zé zijn heil in Slowakije.

In zes competitiewedstrijden voor DAC was LZ7 goed voor 2 doelpunten en 3 assists. Toch is Antwerp nog geen afgesloten hoofdstuk voor de woelwater. "Ik mis Antwerpen soms echt, maar bon. Deze keuze moest ik maken, ik moest aan mijn carrière denken. Ik moest opnieuw spelen", vertelt de Kameroener aan GVA.

"Mijn doel is immers om in januari op de Africa Cup te staan. Die wordt gespeeld in Kameroen, een uitgelezen kans dus om voor mijn vrienden en familie te spelen."

Het blijft vreemd dat een 25-jarige talentvolle zijn wedstrijden afhaspelt in Slowakije in plaats van in een of andere grote competitie. "Ik verdien een grotere club, ik hoor vaak dat ik in Engeland of Spanje zou moeten spelen. Het is niet mijn schuld dat ik hier speel. OHL was klaar om mij te halen, Boavista deed een voorstel, andere Belgische clubs waren geïnteresseerd. Ik had ook opties in Qatar en Saoedi-Arabië, maar ik wilde in Europa blijven."