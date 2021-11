Eric Gerets ziet neergang Standard met lede ogen aan: "Ik hoop op beterschap, maar heb geduld"

Op zijn 67ste treedt Eric Gerets zelden of nooit uit de schaduw. Al volgt De Leeuw het Belgisch voetbal nog steeds op de voet.

In gesprek met Het Belang van Limburg spreekt Eric Gerets onder meer over de malaise bij 'zijn' Standard. "Wat ik ervan vind? Ik zou 'triest' kunnen zeggen, maar dat woord ga ik niet gebruiken. Ik hoop op beterschap, maar ik heb geduld", zegt hij diplomatisch.

Mehdi Carcela, een van de poulains van Eric Gerets, is misschien wel exemplarisch voor dit Standard. Steeds minder hoge pieken, terwijl de diepe dalen frequenter voorkomen. "Ik had gehoopt dat Mehdi zou ontploffen, dat is helaas niet gebeurd. Ik ken hem enorm goed, het zou een van mijn kinderen kunnen zijn. Je weet nooit hoe hij zal spelen, het kan alles of niets zijn. Een beetje zoals Hatem Ben Arfa, met wie ik in Marseille nog werkte."

Zondg mag Standard na een drie op achttien op bezoek gaan bij Club Brugge. "Als Club Brugge op niveau speelt, mag Standard het vergeten", maakt Gerets zich geen illusies. "Misschien dat de Europese match doorweegt... Dan maken we kans op een punt", besluit Eric Gerets.