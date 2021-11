Marius Noubissi open over toekomst bij Beerschot: "1A of 1B, dat gaat sowieso een rol spelen in mijn beslissing"

Beerschot leeft nog dankzij de zege tegen Seraing. Met twee doelpunten had Marius Noubissi een belangrijk aandeel in de 3-0-overwinning. "Ik wil beslissend zijn", zegt de krachtpatser in Gazet van Antwerpen.

"Die goals tegen Seraing waren een bevrijding, zowel voor mezelf als voor het team. Ik besef dat mijn statistieken niet die van een killer zijn, maar ik heb me daardoor nooit laten ontmoedigen", aldus de Kameroener.

Marius Noubissi arriveerde in 2018 op het Kiel en behoort er ondertussen tot het meubilair. Het contract van de 24-jarige spits loopt na dit seizoen af. "Ik voel me hier goed en heb nog niet nagedacht over volgend seizoen. Laten we nu maar eerst punten pakken en Beerschot naar een veilige plaats in het klassement brengen. Al moet ik toegeven dat het zal meespelen of Beerschot volgend seizoen in 1A of 1B zal uitkomen."

De droom in de nabije toekomst voor Noubissi? Een selectie voor het Kameroense nationale elftal versieren. "Als de bondscoach me belt, zal ik er klaar voor zijn. Ik droom van de Africa Cup, die in januari gespeeld wordt. Al zou dat geen goed nieuws zijn voor Beerschot. Op een dag hoop ik samen met Didier Lamkel Zé voor de nationale ploeg te spelen. Onze persoonlijkheden kunnen nauwelijks verder uit elkaar liggen, maar we schieten erg goed op. Hij is een uitzonderlijke speler", besluit Noubissi.