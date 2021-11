Eric Gerets is grote fan van Clement: "Dat is een van de moeilijkste aspecten van het vak en daarin is hij indrukwekkend"



Eric Gerets is een absolute kenner van het Belgisch voetbal en ook de laatste coach die het in het buitenland kon waarmaken. Hij ziet een mogelijke opvolger. "Ik ben fan van Philippe Clement", aldus Eric Gerets in Het Nieuwsblad. "Ik vind alles zo goed aan hem. Het is indrukwekkend, zijn knowhow om een groep niet alleen sterk te maken, maar ook te houden." Probleemoplosser "Dat is een van de moeilijkste aspecten van het vak. Vormer was toch een probleem en nu opgelost, Bas Dost nu hetzelfde." "Of hij in het buitenland kan doorbreken? Zeker. Hopelijk voor Club Brugge blijft hij, maar hoelang dat nog zal lukken weet ik echt niet."



