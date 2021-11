Lamkel Zé stuurde uiteindelijk kat naar Antwerp - Anderlecht: "Weet dat ik Spanje of Engeland verdien" en "Als Gheysens me beter contract geeft ..."

Antwerp klopte afgelopen zondag Anderlecht. Onder het goedkeurend oog van Didier Lamkel Zé, zoals beloofd? Welnee, want hij zat in Parijs.

Hij had het vooraf beloofd om te komen kijken naar Antwerp tegen Anderlecht, maar zat met zijn vriendin in Parijs en kon niet op tijd op de Bosuil raken. Geen Lamkel Zé dus in de tribunes.

De Kameroener had wel weer een en ander losgemaakt met zijn interview afgelopen weekend in Het Nieuwsblad. Aan quotes daarin geen gebrek.

Verbeterd contract

"Als Gheysens me een nieuw, verbeterd contract voorschotelen kan, kom ik graag terug", klonk het onder meer bij Lamkel Zé.

"De stoten die ik uitstak? Ik deed het om een vertrek te forceren, maar ik ik kon niet anders" en "Ik weet dat ik een grotere club verdien in Spanje of Engeland, maar ben blij met deze kans in Slowakije" konden er ook wel bij. Zal hij ooit helemaal veranderen?