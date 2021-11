De Ketelaere heeft géén luxeprobleem: "Als Real Madrid je wil moet je niet eerst naar Villarreal willen gaan"

Charles De Ketelaere heeft een luxeprobleem. Het goudhaantje van Club Brugge wordt het hof gemaakt door diverse clubs. Maar moet hij voor een tussenstap kiezen of meteen voor de absolute top gaan? Jesse De Preter zou niet twijfelen.

Atalanta Bergamo, AC Milan, SSC Napoli, Juventus FC, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid,... Het zijn de clubs waarvan we ondertussen weten dat ze Charles De Ketelaere van héél dichtbij volgen. Onder de radar informeerden nog een pak geïnteresseerden naar de voorwaarden van de Rode Duivel.

Ondertussen zijn er twee zekerheden: De Ketelaere zal deze winter niet verkocht worden, maar zijn transfer breekt komende zomer alle records. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Maar wat is de beste keuze voor zijn ontwikkeling? Een tussenstop maken en rijpen bij een subtopper in een topcompetitie of meteen voor een grootmacht kiezen?

© photonews

“Enkele absolute topclubs hebben me gevraagd om De Ketelaere van heel nabij op te volgen”, aldus Jesse De Preter in Het Laatste Nieuws. “Meestal is dat de laatste stap vooraleer de onderhandelingen effectief worden opgestart. Ik vind het onzin dat zijn type voetballer in een bepaalde competitie of bij een bepaalde club moet terecht komen.”

De zaakwaarnemer heeft een andere kijk op de zaken. “Het is belangrijker dat je naar een club met een goede coach trekt. En dan bedoel ik een trainer die voor de volle honderd procent achter je komst staat. Iemand waarmee voorafgaand aan jouw komst geen alledaags gesprekje is gevoerd. En dan maakt het niet uit of het een Duitse, Spaanse of Engelse club is.”

Ook bij een middenmoter kan het tegenslaan, hé

“Als Real Madrid je wil moet je dus niet eerst naar pakwel Villarreal CF gaan om perse die tussenstap te zetten”, besluit De Preter. “Ook bij een middenmoter kan tegenslaan, hé. Een topclub die de gevraagde transfersom wil betalen is er eentje die de speler ook effectief wil. Dan moet je in mijn ogen niet twijfelen.”