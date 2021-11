Vanzeir op zijn eerste schooldag, letterlijk bijna: "Ik heb altijd geloofd dat ik mee zou kunnen in 1A. En kijk, een half jaar later..."

Zelden zo'n school boy-vibe gekregen bij de Rode Duivels als toen Dante Vanzeir met zijn rugzak van de bus stapte. Het typeert de 23-jarige aanvaller die zijn eerste schooldag bij de Rode Duivels beleefde: een rustige jongen met de voetjes stevig op de grond.

Beleefde jongen ook. Na elke vraag een 'alsjeblieft'. Met de glimlach, want hij is zo trots dat hij opgeroepen is. Wedden dat hij het deze week de bondscoach moeilijk maakt om hem geen minuten te geven? Aan motivatie alvast geen gebrek...

"Ik keek vroeger op naar jongens als Lukaku en De Bruyne, dat waren mijn idolen. Het is een hele eer dat ik nu met hen mag samen trainen. Met allemaal, want het zijn stuk voor stuk geslaagde voetballer. Ik ga enorm veel leren van deze jongens."

Dries Mertens bekijkt zelfs zijn wedstrijden en was onder de indruk van zijn kwaliteiten. "Tot hier komen was een lange weg", knikt Vanzeir. "Ik heb daar nooit veel aan gedacht. Ik heb wel altijd in mezelf geloofd dat ik me zou kunnen tonen in 1A. En kijk, een half jaar later zitten we hier en dat is gewoon fantastisch."

Nu ik hier ben, wil ik dat tikkeltje meer

Hoe beleeft een jongen die uitgeleend werd aan Beerschot en Mechelen nu zo'n eerste dag bij de grote jongens? "Ik heb gezonde spanning omdat ik er heel erg naar uitkijk. Het is een gevoel van trots en blijdschap dat overheerst. Ik ben ambitieus. Nu ik hier zit, wil ik nog dat tikkeltje meer. Ik hoop op minuten, maar dat zal ik aan de trainer en mijn medespelers moeten laten zien. Of dat realistisch is? We zullen afwachten. Ik heb heel veel goesting om me te kunnen laten zien. Het kan een fantastische week worden."

Vanzeir was lid van de U17 die op het WK in Chili brons pakten. Van die generatie zijn nu enkel hij en Wout Faes voor het eerst geselecteerd. "Het is natuurlijk wel raar, maar er zijn verschillende wegen naar de top. Wij hadden toen een ploeg die niet uitblonk in individueel talent, maar wel heel hecht was. Maar met hard werken, kan je er geraken. Wout en ik hebben dat gedaan, maar er zijn nog jongens van die lichting die er dichtbij staan."