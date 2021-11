Eric Gerets had verwacht dat Racing Genk en niet Union bovenaan de rangschikking zou blinken

Eric Gerets had het succes van Union niet verwacht. Hij had namelijk gedacht dat Racing Genk ging uitblinken dit seizoen. Wat niet is kan nog wel komen natuurlijk.

"Union nu al als titelkandidaat naar voor schuiven, daar is het nog veel te vroeg voor", aldus Gerets bij Het Laatste Nieuws. "Vooruitlopen op de gebeurtenissen is altijd riskant. Bij het begin van het seizoen dacht ik dat het moeilijk zou zijn om Racing Genk van de titel te houden. Een verkeerde inschatting, zo blijkt nu." Gerets werd in 1997 zelf kampioen met het bescheiden Lierse SK. Dat scenario kan zich herhalen. "Ik heb de indruk dat het bij Union niet ontbreekt aan talent. Dus, waarom niet? Al zal de druk gaandeweg behoorlijk toenemen. Die is er nu nog niet, maar daar zullen ze niet aan ontsnappen als de resultaten blijven meevallen. Vanaf de dag dat je er gaat in geloven, moet je sterke schouders hebben."