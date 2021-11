Keepersprobleem bij nationale beloften (en Racing Genk?): Jacky Mathijssen ziet twee doelmannen uitvallen

Slecht nieuws voor de nationale beloften. Met Maarten Vandevoordt en Nick Shinton ziet Jacky Mathijssen twee doelmannen geblesseerd afhaken voor het belangrijke duel tegen Schotland.

Maarten Vandevoordt hield afgelopen vrijdag zijn netten schoon in de 2-0-zege tegen Turkije. De doelman van Genk kwam echter niet ongeschonden uit de strijd. Tot overmaat van ramp geraakte ook Nick Shinton (Club Brugge) geblesseerd op training. Over de ernst van de blessures is voorlopig niets bekend.

De twee doelmannen reizen niet mee af naar Schotland, zo maakte de KBVB maandag bekend. Dat betekent dat Senne Lammens (Club Brugge) op dit moment de enige fitte doelman is in de selectie van Jacky Mathijssen.

De beloften staan met vijftien op vijftien knap bovenaan in hun kwalificatiepoule voor het EK 2023. Dinsdag treft het elftal van Jacky Mathijssen Schotland, dat tot dusver vier op negen liet optekenen.