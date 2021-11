De scheidsrechters voor de komende speeldag in de Jupiler Pro League zijn bekend

Nu staat er nog interlandvoetbal op het programma maar komend weekend is het terug voetbal in de Jupiler Pro League. De RBFA maakte vandaag de aanduidingen voor komend weekend bekend.

Nathan Verboomen opent de speeldag met KV Mechelen-Club Brugge op vrijdagavond. De eerste wedstrijd op zaterdag is Cercle Brugge-Charleroi en daar is Lawrence Visser verantwoordelijk. Bert Put moet Zulte-Waregem-KAA Gent in goede banen leiden en Nicolas Laforge is de arbiter van dienst bij OHL-Seraing. De laatste wedstrijd op zaterdag is Standard - Eupen en die staat onder leiding van Jasper Vergroote.

Zondag is Wim Smet verantwoordelijk voor Anderlecht-KV Kortrijk. Erik Lambrecht neemt STVV-Antwerp onder zijn hoede en Kevin Van Damme is de scheidsrechter bij KV Oostende-Union. De speeldag wordt uiteindelijk afgesloten met de wedstrijd Beerschot-Racing Genk door Alexandre Boucaut.