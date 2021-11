Vincent Kompany voelt de druk niet: "Ik ben hier niet voor mijn schoon ogen"

Anderlecht is met een slecht gevoel de interlandbreak ingegaan na het verlies tegen Antwerp. Er kwam ook redelijk wat kritiek op Vincent Kompany, maar die kwam vrijdag heel kalm de pers te woord staan: "Ik heb geen controle over de druk van buitenaf, maar ik leg mezelf sowieso veel druk op."

Kompany besefte ook dat de wedstrijd tegen Antwerp de deuren opende voor heel wat negatieve commentaar. "De timing voor jullie vragen is natuurlijk ideaal na die ene match die wat minder was", glimlachte hij. "Maar het enige wat niet ter sprake kan komen is het spel. Wat wel ter sprake kan komen, zijn de resultaten. Daar mag een kritische analyse over komen."

"Mijn doel is dat deze ploeg veel vaker wint, maar op dit moment is er het tegenovergesteld van nervositeit bij mij aanwezig. We kunnen praten over winnen en het ook effectief doen. Of ik druk voel? Het gaat nu niet over hypothetische vragen. Het enige wat ik kan doen is elke minuut besteden aan het beter maken van de ploeg. Ik ga nooit de trainer worden die verzuurd geraakt door Anderlecht. Mijn karakter is om te blijven werken als ik win en nog harder te werken als ik verlies."

Druk van het bestuur? Wij werken keihard aan de wederopstanding van Anderlecht

Is er dan geen druk van het bestuur na de tegenvallende resultaten? "(lacht) Mijn relatie met de club is wat speciaal. Dit is 100 procent teamwork. Wij smijten nooit met verwijten naar elkaar, maar zijn wel superkritisch naar elkaar toe. We werken allemaal samen aan wat de wederopstanding van Anderlecht moet worden. De ploeg is beter dan vorig seizoen, het spel is ook beter, maar de punten moeten beter. Daar werekn we aan."

"Kijk, ik ben hier niet als gunst of voor mijn schoon ogen. We werken keihard en zoeken naar oplossingen. Eén ding is zeker: we zullen nooit meer een bepaalde richting uit het verleden uitgaan. De druk van de buitenwereld kan ik niet controleren, ik leg mezelf veel druk op. Ik heb de ambitie om de beste versie van mezelf te zijn en de beste versie van de ploeg aan de buitenwereld te tonen."