Beerschot-coach Torrente kon niet veel trainen met zijn basisploeg, maar... "We gaan niet wisselen om te wisselen"

Beerschot speelt morgenavond pas tegen Genk en dat komt coach Javier Torrente niet slecht uit. Hij recupereerde enkele van zijn basisspelers pas laat in de week door interlandverplichtingen. Want hij is niet van plan veel te wisselen.

Genk zit in een slechte periode, maar heeft uiteraard nog altijd héél veel kwaliteit. “Het wordt absoluut geen gemakkelijke match”, zegt Torrente in GvA. “Maar we hebben nu drie wedstrijden op een rij niet verloren en willen in eigen huis opnieuw punten pakken. We weten hoe Genk zal spelen, ze hebben een duidelijk plan. Wij hebben de voorbije twee weken goed getraind en zullen klaar zijn voor de wedstrijd van zondag.”

Na winst tegen Seraing en een gelijkspel tegen Kortrijk wil Torrente ook verder bouwen met zijn basiself. “We gaan niet wisselen om te wisselen. Onze vier internationals zijn intussen terug. De terugreis van Ramiro Vaca heeft door een probleem in Bolivia wel een dag vertraging opgelopen. Maar omdat we pas zondagavond spelen, zullen ze toch allemaal minstens twee keer meegetraind hebben. Vaca is in principe fris want hij heeft de laatste interland geen minuut gespeeld. Caicedo is wat vermoeid, maar hij zit in een goede flow. Ook voor hem is een basisplaats dus zeker een optie. We hakken zaterdag de beslissende knopen door.”