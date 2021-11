Debat van de week: wie degradeert dit seizoen? (En zover ziet u het sprookje Union komen!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het sprookje van Union, dat dit weekend met een 1-7 overwinning tegen Oostende nog eens een extra tintje glans kreeg. Hoever Union gaat raken? 12% onder u ziet ze kampioen worden, in totaal zijn er 54% die hen een stekje in play-off 1 toedichten. De kans dat ze nog gaan versagen acht u gemiddeld genomen dus wel nog steeds realistisch. Deze week polsen we even naar de andere kant van het spectrum in de Jupiler Pro League, waar een aantal teams steeds dichter op elkaar komen te staan. Seraing en Beerschot wonnen afgelopen weekend, komend weekend is er de clash tussen Zulte Waregem en Beerschot bovendien. Wie ziet u degraderen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke twee teams eindigen op plekken 17 en 18? Beerschot (9) 27% Cercle Brugge (10) 73% Zulte Waregem (14) 38% Seraing (16) 43% OH Leuven (17) 3% Oostende (17) 16% Standard (20) 0% Kortrijk (21) 0% Eupen (21) 0% STVV (21) 0% Nog een ander team (laat in reacties weten wie!) 0%