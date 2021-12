Jonge middenvelder herleeft onder Elsner : "Er ontstond afstand tussen Mbaye Leye en mij"

Nicolas Raskin komt opnieuw boven water. De middenvelder deed het goed bij de nationale beloften en ook bij Standard gaan zijn prestaties in stijgende lijn.

Standard ging zondag ten onder tegen AA Gent (3-1), de ex-club van Nicolas Raskin. De nederlaag viel dan ook zwaar te verteren voor de middenvelder van de Rouches. "Natuurlijk botsten we op een sterk Gent. Maar langs onze kant was het te weinig, zowel voetballend als qua intensiteit. De frustraties was dan ook groot na het laatste fluitsignaal", bekende Raskin op de persconferentie.

Raskin ging voorts dieper in op zijn persoonlijke prestaties. "Mijn seizoensbegin was echt niet goed. Sinds de nieuwe coach er is, voel ik me stukken beter. Bij de oude staff wist ik niet goed wat van me verwacht werd, het ontbrak aan duidelijkheid. Spanningen met Mbaye Leye? Nee, al ontstond er wel afstand tussen ons. Maar ik moet ook naar mezelf kijken, want mijn prestaties waren ondermaats."