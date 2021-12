KV Oostende heeft het moeilijk na vertrek halve basisploeg: "We stonden machteloos"

Na het topseizoen van vorig jaar loopt het in deze jaargang heel wat minder vlot voor de Kustboys. Na de recente 0 op 15 zakte KV Oostende diep weg in het klassement. Op de webstek Oostende bespreekt Executive President Gauthier Ganaye de vele uitgaande transfers.

Met het vertrek van Hjulsager, Bataille, Hendry, Theate, Vandendriessche en Sakala verloor KV Oostende liefst zes sterkhouders in het tussenseizoen. "Andrew Hjulsager wilde niet bijtekenen, dus moesten we hem verkopen. Fashion Sakala wilde niet onderhandelen en vertrok dus spijtig genoeg gratis. Ook met Jelle Bataille vonden we geen overeenkomst, waardoor we hem moésten verkopen", aldus Ganaye.

"Kevin Vandendriessche boden we één jaar extra aan, met de garantie dat hij na een goed seizoen nog een jaar kon blijven. In Kortrijk kon hij voor twee jaar tekenen, dat is zijn goed recht. Vanuit onze filosofie geven wij geen meerjarige contracten aan oudere spelers."

"Arthur Theate was onhoudbaar geworden. Zowel voor de club als voor hemzelf was het beter dat hij vertrok, en dat bewijst hij bij Bologna. En bij Jack Hendry stonden we machteloos. We wilden hem langer houden dan één seizoen, maar Club lichtte de clausule in zijn contract."