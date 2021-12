Voor Jelle Van Damme hoort het er allemaal bij: "Altijd kunnen plaatsen en van genoten"

Zondagmiddag spelen Beerschot en Royal Antwerp FC in de Jupiler Pro League de Antwerpse derby.

In het klassement is er een hemelsbreed verschil tussen de twee ploegen, maar het zit er dik in dat dit zondag op het veld helemaal niet te zien is.

Beide ploegen willen dan ook het kopje leggen om de ploeg van ‘t Stad te worden. “Dat zijn matchen waarvan ik zelf als speler wist dat ik er zou staan. Zelfs al had ik, bij wijze van spreken, twee nachten voor de wedstrijd geen oog dicht gedaan”, zegt Van Damme aan Sporza.

En dan weet je ook dat er wat kan gebeuren. “Ook al moet je een inworp nemen en krijg je 3 liter bier over je kop en allemaal verwijtwoorden. Dat hoort ook wat bij het spelletje. Ik ben altijd een speler geweest die dat kon plaatsen en daar van genoot. En als je dan nog kan winnen, dat maakt het nog mooier.”