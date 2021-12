Kerels sakkeren na nederlaag: "Soms draait het in voetbal om goesting", "Zit in vormdip" en "Complete offday"

Wat KV Kortrijk liet zien tegen Cercle Brugge was vrij droef te noemen. De Kerels zitten in een mindere periode en het vrank en vrije voetbal komt er ook steeds minder uit.

"Soms draait het in voetbal om goesting", aldus kapitein Kristof D'Haene na de nederlaag van Kortrijk tegen Cercle Brugge.

"Cercle had dubbel zoveel zin als ons. Het is heel jammer, want we konden een sprongetje maken in het klassement, maar dat laten we na."

Offday

Een gevoel dat ook leefde bij andere spelers van De Kerels: "We speelden ons spel niet, ik zit zelf ook in een vormdip", was Selemani eerlijk.

"Een complete offday", beaamde Lucas Rougeaux. "We gaven niet thuis in geen enkele linie. Nog eens 90 minuten en we hadden nog niet gescoord."