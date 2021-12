Ook bij Anderlecht wil het maar niet lukken: "Onbegrijpelijk dat zij hem kochten"

Bij RSC Anderlecht is Lisandro Magallan één van de zomertransfers die nog maar weinig gebracht heeft, zo ziet ook analist Aad de Mos.

RSC Anderlecht huurt Lisandro Magallan met een aankoopoptie van Ajax. De Nederlanders betaalden 9 miljoen euro toen ze hem weghaalden bij Boca Juniors.

Een investering die ze wellicht kwijt zijn, want bij Transfermarkt is de marktwaarde van Magallan ondertussen al verminderd tot 2,5 miljoen euro.

"Magallan is niet gemaakt voor het Europese voetbal”, oordeelt Aad de Mos bij La Capitale. “Hij is te statisch en is te lang gewend geweest om achteraan met vier op een lijn te spelen. Anderlecht nam weinig risico door hem te huren, maar het is onbegrijpelijk dat Ajax hem kocht.”