Gilles Dewaele ziet mogelijkheden tegen OH Leuven: "Sterkhouder is er niet bij"

Zaterdag speelt OH Leuven op bezoek bij KV Oostende. Gilles Dewaele ziet alvast mogelijkheden voor de Kerels.

Dewaele weet dat OHL niet te onderschatten is, maar ze komen wel met een serieuze handicap naar het Guldensporenstadion.

“Mercier is geschorst en vooral in balbezit is hij heel erg belangrijk voor hen. Het is een ploeg met veel automatismen. Ze werken ook al drie jaar met dezelfde trainer. Het is een ploeg die heel goed in elkaar zit”, zegt Dewaele aan Het Laatste Nieuws.

Volgens Dewaele staat OHL onder hun waarde gerangschikt. “Het wordt niet gemakkelijk. Ook daar hadden we het niet onder de markt. Leuven presteert voorlopig wat onder de verwachtingen. Het spel is wel goed, maar de resultaten vallen tegen. Ze hebben de spelers om hoger te kunnen mikken.”