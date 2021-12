Fitte Haroun (opnieuw) niet in Antwerp-selectie: "Ik kan het kaderen, maar ik kan deze ploeg nog iets bijbrengen"

Antwerp wil donderdag tegen Eupen de kater van tegen Standard doorspoelen. Dat doet de Great Old andermaal zonder Faris Haroun. De aanvoerder van Antwerp is fit, maar haalde de wedstrijdselectie van Brian Priske niet.

De beslommeringen met de kuit zijn nu al een tijdje van de baan. Haroun is naar eigen zeggen helemaal fit, maar moet donderdag vanop de tribunes toekijken tegen Eupen. "Ik hoop dat de boys het goed doen, want zelf ben ik er niet bij. Een tactische keuze van de trainer", aldus Haroun in HLN.

"Deze situatie motiveert me alleen maar om nog harder te werken. En ondertussen duim ik voor de ploeg, ik hoop altijd dat Antwerp het zo goed mogelijk doet. Dat je naast de selectie valt, maakt deel uit van het spel. En ergens kan ik het ook wel kaderen."

Op zijn 36ste is Haroun er rotsvast van overtuigd dat hij ook binnen de witte lijnen nog van goudwaarde kan zijn voor Antwerp. "Ik weet dat ik de ploeg nog iets kan bijbrengen op het veld en de mensen in België weten dat ook, maar onze trainers hebben me voorlopig te weinig echt bezig kunnen zien. In afwachting van speelminuten probeer ik in de kleedkamer mijn rol als aanvoerder zo goed mogelijk te vervullen", besluit Faris Haroun, die sinds januari 2017 de kleuren van Antwerp verdedigt.