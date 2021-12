KV Mechelen wapent zich: "Dan zal er een bom geld mee gemoeid zijn"

KV Mechelen kijkt het vervolg van het seizoen ambitieus tegemoet. De Antwerpenaren zijn dan ook niet van plan om sterkhouders te laten vertrekken in het tussenseizoen.

Vooral Nikola Storm en Rob Schoofs genieten een pak interesse. “Maar ik denk niet dat er iemand zal vertrekken”, is Wouter Vrancken er in Het Laatste Nieuws gerust in. “Je weet het nooit op voorhand, want ze liggen nog voor lange tijd onder contract.”

“In het geval van een transfer zal er alleszins een bom geld mee gemoeid zijn”, besluit de coach van Malinwa. “Ook voor de spelers zou het een echte opportuniteit én stap hogerop moeten zijn. Die spelers gaan de club niet zomaar verlaten.”