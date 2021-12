OFFICIEEL: Charleroi plukt opvolger Nicholson weg bij AA Gent

Na het vertrek van Shamar Nicholson naar Spartak Moskou had Charleroi nood aan een nieuwe centrumspits. Lang moest Edward Still niet wachten op een vervanger. De Carolo's huren Vakoun Bayo, die bij AA Gent overbodig was.

Vakoun Bayo (24) wordt door Gent voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Sporting Charleroi, dat eveneens een aankoopoptie kon bedingen. De Ivoriaanse aanvaller stond pas sinds afgelopen zomer onder contract bij de Buffalo's. AA Gent betaalde 1,6 miljoen om Bayo los te weken bij Celtic, maar onder Hein Vanhaezebrouck kon hij zijn stempel allerminst drukken. Na 196 minuten (in zeven wedstrijden) verdwijnt Vakoun Bayo langs een achterpoortje in de Ghelamco Arena. Vakoun Bayo wordt uitgeleend aan Sporting Charleroi. Het betreft een uitleenbeurt met aankoopoptie. #kaagent #transfer pic.twitter.com/uH9IpsFYzN — KAA Gent (@KAAGent) December 22, 2021