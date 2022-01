OHL ontbindt contract van voormalig Hongaars international

Na een mislukt avontuur aan Den Dreef, heeft Oud-Heverlee Leuven in onderling overleg het contract met Barnabas Bese ontbonden.

Bese werd in de zomer van 2022 transfervrij overgenomen van Le Havre en werd als grote naam binnengehaald bij OHL. De Hongaar was op dat moment international bij zijn land en kondigde zich aan als polyvalente speler op de rechterflank.

Op twee seizoenen tijd speelde Bese amper 18 wedstrijden voor OHL en zit hij meer niet dan wel in de selectie. Tegen Charleroi was hij op de laatste speeldag voor de winterstop nog goed voor een invalbeurt van 3 minuten, daarvoor zat hij 4 maanden niet in de selectie.