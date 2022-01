OFFICIEEL: KV Mechelen doet mooie geste en laat contract gewoon vallen om verdediger gratis te laten vertrekken

Zoals verwacht trekt KV Mechelen-verdediger Sheldon Bateau naar het Turkse Samsunspor. De 30-jarige speler uit Trinidad en Tobago mocht daarbij rekenen op een mooie geste van Malinwa.

"Shelly had bij KV Mechelen nog een overeenkomst tot het einde van het seizoen", klinkt het op de website. "Hij kon bij Samsunspor een contract tekenen voor twee en een half jaar. KV Mechelen wilde de speler deze kans niet ontnemen. De club wil hem bedanken voor zijn enorme inzet tijdens al die jaren bij onze club. In totaal speelde Sheldon 128 officiële matchen voor Geel & Rood. Hij stond elke keer klaar wanneer het nodig was, altijd met de glimlach en een goede mentaliteit."

Waarschijnlijk trekt KV Mechelen nog een extra verdediger aan, want in dat compartiment is het niet al te dik bezaaid. Er zijn wel veel jonge gasten, maar wat extra ervaring zou niet misstaan.