Ruud Vormer blikt terug op conflicten met Philippe Clement: "Verschrikkelijke tijd"

Het vertrek van Philippe Clement bij Club Brugge zorgt voor een nieuw elan bij de landskampioen. Niet in het minst voor Ruud Vormer.

Dat Ruud Vormer een moeilijke eerste helft van het seizoen kende is waarschijnlijk een understatement. Conflicten met Philippe Clement zorgden voor minder speelminuten.

De twee hadden een andere visie over de speelminuten van de Nederlander. De komst van Alfred Schreuder zorgt alvast voor een nieuw elan, iets wat Ruud Vormer ook goed voelt.

"Er is een nieuw elan, daar moeten we eerlijk over zijn", zegt Vormer bij NOS. "Ik heb het naar mijn zin hier, Club Brugge is echt mijn ding. Maar de laatste maanden zijn wel lastig geweest. Ik heb een verschrikkelijke tijd gehad."