Bekentenis Klopp zet Premier League op zijn kop: boze clubs eisen straf voor Liverpool

In de Premier League is er commotie ontstaan na de woorden van Jürgen Klopp. De manager van Liverpool liet weten dat er heel wat vals positieve testen waren bij zijn club, maar achteraf blijkt nu dat enkel Trent Alexander-Arnold positief was. Liverpool liet wel het duel met Arsenal uitstellen...

Liverpool speelde het duel in de League Cup tegen Arsenal afgelopen donderdag niet omdat ze met een corona-uitbraak zaten. Maar dat blijkt nu niet te kloppen. Klopp vertelde zondag dat de meeste spelers vals positief waren en dat heeft geleid tot een storm aan verontwaardiging. Veel andere clubs zaten wel met echte besmettingen en vroegen ook uitstel, maar kregen die niet. Heel wat clubs hebben zich bij de Englisch Football League gemeld en vragen om een onderzoek. Ze willen weten wanneer Liverpool wist dat de testuitslagen fout waren. Als dat voor het duel was, willen ze een straf zien. Als blijkt dat Liverpool had kunnen spelen, wacht hen volgens The Athletic een zware straf.