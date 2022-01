Standard kent zijn straf na wangedrag fans in wedstrijd tegen Charleroi

Standard kent zijn straf na het wangedrag van enkele fans tijdens de beladen wedstrijd tegen Charleroi, op vijf december. Bij een 0-3-tussenstand in het voordeel van Charleroi kon een deel van de aanhang het niet langer aanzien.

Verschillende keren werd er pyrotechnisch materiaal op het terrein gegooid. Na herhaaldelijke verwittigingen legde ref Nicolas Laforge de wedstrijd tijdelijk stil. De wedstrijd werd hervat, maar moest na een nieuw incident in de 87ste minuut definitief afgefloten worden.

Dat was het sein voor een groepje Standard-fans om het veld te betreden en zich richting het Charleroi-vak te begeven.

De KBVB heeft Standard nu een sanctie opgelegd van twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren. Deze gaan in van zodra er opnieuw fans worden toegelaten in de stadions. Iets wat onder de geldende coronamaatregelen niet toegelaten is.