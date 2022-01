Edward Still, bij Charleroi helemaal uit de schaduw van Ivan Leko getreden: "Alles is gebaseerd op zijn filosofie"

Op zijn 31ste trad Edward Still uit de schaduw van Ivan Leko. Het voetbaldier kreeg de kans om zich bij Charleroi te tonen als T1. Een kans die met beide handen gegrepen wordt door Still. "Alles is gebaseerd op de filosofie van Leko".

Zondagmiddag gaat Charleroi op bezoek bij Antwerp, een speciale wedstrijd voor Edward Still. De coach van de Carolo's was tot begin 2021 actief als assistent-coach van Ivan Leko op de Bosuil. Tot het Chinese Shanghai Port op de deur kwam kloppen.

"Vrij snel kwam ik te weten dat Shanghai Port een van de twee grootste clubs in China is, met enkele vedetten. Bij Antwerp blijven, hield tegelijkertijd een risico in. Want wie zou de nieuwe T1 worden? En zou die wel met mij willen verder werken?", aldus Still in GVA. "Ik hou alleen maar goede herinneringen over aan mijn tijd bij Antwerp. Ik ben blij dat het goed met de club gaat. Ze zijn nog sterker dan vorig jaar, met een kern die tot de top drie van de competitie behoort."

Vijf jaar lang was Still aan de slag als assistent van Ivan Leko. De coach van de Carolo's heeft naar eigen zeggen de mosterd gehaald bij zijn Kroatische collega. "Mijn trainingsoefeningen, de wedstrijdvoorbereiding, mijn teammanagement op en naast het terrein... Alles is gebaseerd op de filosofie van Ivan."