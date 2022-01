Hoe groot is solidariteit? Match tussen Racing Genk en KV Mechelen vraagt om uitstel

Het duel tussen Racing Genk en KV Mechelen werd eerder al verplaatst naar woensdag omdat Genk eind deze maand te veel internationals moet missen.

KV Mechelen zit op dit moment echter met een corona-uitbraak. De vraag is dan ook of de solidariteit tussen de clubs groot is en Racing Genk wil uitstellen. Nadat KVM niet opdaagde bij OHL wordt de situatie met argusogen gevolgd.

De Kakkers hebben alvast de vraag gesteld om uit te stellen. Racing Genk wacht voorlopig de volgende testronde af en de vergadering van de Pro League van vandaag, maar is wel met KVM in dialoog over de kwestie.

KV Mechelen hoopt dat de andere ploegen hen steunen. “Iedereen - behalve Brys misschien - is het erover eens dat de Pro League een serieuze fout heeft gemaakt”, laat de club weten aan Het Laatste Nieuws.