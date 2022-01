Blessin pakt punt in eerste match met Genoa en oogst al lof (ondanks dat ze er weinig mee opschieten)

Alexander Blessin heeft in zijn eerste wedstrijd als coach van Genoa een punt geraapt tegen Udinese . In eigen huis bleef het 0-0, al had Genoa meer verdiend. Blessin maakte deze week verrassend de overstap van KV Oostende.

De commentaren na de eerste wedstrijd van de Duitse coach in Italië waren wel positief. Blessin maakte eerder deze week de overstap van KV Oostende en had een basisplaats veil voor Zinho Vanheusden centraal in de defensie. De thuisploeg hield de boel goed gesloten en kreeg de betere kansen, maar dat resulteerde niet in doelpunten.

Andrea Cambiaso, door Blessin tien minuten na rust tussen de lijnen gebracht, kreeg in de slotfase nog een rood karton onder de neus geduwd. Vanheusden speelde de volledige partij. Veel schieten Blessin en co niet op met het punt. Genoa blijft voorlaatste in het klassement met 13 punten. (Belga)