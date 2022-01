CIJFER VAN DE WEEK: 334 minuten - deze clubs krijgen het snelst een strafschop in JPL - en wie zet er de meeste om?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de strafschoppen in de Jupiler Pro League de voorbije jaren, want daarrond verzamelde het CIES een aantal interessante cijfers.

Van de ploegen die sinds het seizoen 2018-2019 op het hoogste niveau spelen, kreeg KRC Genk het snelst strafschoppen: eentje per 334 speelminuten.

Anderlecht werkt af aan 90%

Gent (355 minuten), Anderlecht (375 minuten), Antwerp (385 minuten) en Club Brugge (468 minuten) vervolledigen de top-5, Oostende, STVV en Eupen sluiten de rij.

Als we kijken naar het aantal omgezette strafschoppen, dan komt Anderlecht met 90% het beste uit de samenvatting. Gent is de slechtste leerling van de klas met 61%.