Bologna deed moeilijk, maar Club Brugge lijkt gewild transfertarget nu toch beet te hebben

Er is nu toch goed nieuws voor Club Brugge: Skov Olsen is volgens HLN onderweg naar België en de deal met Bologna is rond. In de Deense media zaaien ze nog twijfel, maar Club zou de strijd nu toch gewonnen hebben.

Bologna betaalde zo'n 6 miljoen euro voor Olsen aan Nordsjaelland en toonde zich aanvankelijk tevreden om de investering terug te krijgen. Maar uiteindelijk wilden ze de transfersom nog met zo'n twee miljoen euro verhogen. Intussen schermde zijn entourage met nog andere aanbiedingen, onder meer van het Schotse Rangers. Maar HLN weet nu dat de deal helemaal rond is. Skov Olsen reist vandaag af naar België en zal vanavond mogelijk de topper tegen Union bijwonen. Morgen legt hij medische tests af en als alles goed gaat is hij zondag al speelgerechtigd. De linksbenige rechterflank moet de concurrentie bij Club nog wat meer gaan aanscherpen. In die optiek is ook de verhuur van Tibo Persyn goed te begrijpen.