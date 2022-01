Brute pech voor Schreuder: nieuwkomer nog niet fit, sterkhouder test positief op corona

Club Brugge neemt het zondag op tegen KV Kortrijk in een West-Vlaamse derby. De selectie is bekend gemaakt en er is ferm nieuws.

Noa Lang zal er niet bij zijn tegen KV Kortrijk, want hij testte positief op corona - misschien dat er eerder deze week al iets broeide. De selectie voor #KvkClu! 🔵⚫



ℹ️ Noa Lang testte positief op COVID en haakt af voor de wedstrijd. Nieuwe aanwinst Skov Olsen ondervindt last aan de lies, met hem wordt geen risico genomen. Clinton Mata is geschorst. pic.twitter.com/OPvbkL2R4O — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 29, 2022 Ook nieuwkomer Skov Olsen zal er nog niet bij zijn in de West-Vlaamse derby, met hem wordt geen risico genomen. Clinton Mata is dan weer geschorst en zal dan ook weer niet spelen tegen de Kortrijkzanen. Blauw-zwart wil heel graag drie punten pakken.





Volg KV Kortrijk - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (30/01).