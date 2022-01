Paul Gheysens wil zondag reactie zien na povere prestatie tegen STVV: "Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen"

Eerder deze week verspeelde Antwerp in eigen huis twee kostbare punten tegen STVV. Voorzitter Paul Gheysens was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg en ging hen na afloop in de kleedkamer de levieten lezen.

Zondagmiddag staat de Great Old voor een belangrijk duel in de Ghelamco Arena, tegen AA Gent. Paul Gheysens zet in HNB zijn troepen alvast op scherp.

"Het was misschien de eerste keer in vijf jaar dat ik de groep ging toespreken in de kleedkamer. Maar het was echt niet goed tegen STVV. Dat de andere ploegen bovenin ook niet wonnen, verlichtte de pijn."

"Zondag eis ik dat iedereen verantwoordelijkheid neemt. Wie leiderschap moet tonen, moet dat ook doen. In elk geval: kwaliteit is er genoeg. Al evalueren we dat constant. Er resten ons nog drie dagen om transfers te doen", aldus de voorzitter van Antwerp.