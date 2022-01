Tom Saintfiet heeft nog dromen als coach: "Maar Rode Duivels of andere toplanden zitten niet op mij te wachten"

Na het succesvolle avontuur bij Gambia in de Afrika Cup is het maar de vraag wat de volgende opdracht is voor Tom Saintfiet.

De Belgische bondscoach heeft nog een contract tot 2026 bij de Afrikaanse club maar heeft ook nog andere voetbaldromen. Bovendien lijkt de top bereikt met Gambia door de kwartfinale op de Afrika Cup te bereiken. "Ik zou graag het WK halen als bondscoach. Aangezien landen zoals Engeland, Duitsland of de Rode Duivels niet op mij zitten te wachten, zal dat wellicht met een ander land van buiten Europa moeten gebeuren", klinkt het bij De Zevende Dag. Voor het WK van 2022 in Qatar lijkt dat niet te zullen lukken voor Saintfiet want Gambia heeft zich daarvoor niet kunnen kwalificeren. In 2026 dan nog een poging wagen? Of misschien toch enkele jaren iets anders proberen, want Saintfiet heeft nog één grote voetbaldroom: "Een leuke Europese club coachen. Ik heb de voorbije jaren al enkele keren gesolliciteerd maar telkens viel de keuze op iemand anders. Maar momenteel geniet ik van het werk dat ik doe. We zien wel wat de toekomst brengt", besluit Saintfiet.