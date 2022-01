Achteraan bij Anderlecht balen ze van offensieve onmacht: "De balcirculatie moet sneller, we waren niet goed genoeg!"

Anderlecht had het balbezit tegen Union, maar daar is ook wel alles mee gezegd. De paars-witte aanval kreeg ofwel geen ballen of deed er niks mee. Achteraan zagen ze het met lede ogen gebeuren.

Al was er ook daar wel enig verschil in de analyses te horen. Zo zag Wesley Hoedt een verdedigend goeie partij van zijn ploeg. "We domineren deze match, maar daar doe je niets mee", aldus de verdediger. "Wij misten alweer genoeg aanvallende impulsen. Verdedigend stond het wel goed en gaven we weinig weg. Enkel op counters waren ze dreigend. Dat tegendoelpunt mag echter niet vallen en dat mogen we onszelf aanrekenen."

Zijn doelman, Hendrik Van Crombrugge, was het wel eens met het offensief gedeelte, maar zag ook te veel kansen voor Union. "We gaven veel kansen weg aan Union. Achteraf moeten we dan blij zijn dat er maar één doelpunt viel. Union staat erom bekend een georganiseerd blok te zijn, en daar hadden we het duidelijk moeilijk mee. We vonden niet de juiste ruimtes, zeker niet op de helft van de tegenstander. Balbezit is leuk, maar we moeten dat ook omzetten. De balcirculatie moest sneller, niet eenvoudig op dit hobbelig en droog veld. Maar dat zijn geen excuses, we waren niet goed genoeg.”