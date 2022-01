OFFICIEEL: Lommel vindt versterking voor het middenveld bij Seraing

Lommel SK heeft met Théo Pierrot een brok ervaring in huis gehaald. De 28-jarige middenvelder komt over van Seraing.

Théo Pierrot belandde in 2015 in Seraing. Met Les Métallos knokte de Fransman zich van Eerste Nationale tot in de Jupiler Pro League. Dit seizoen kwam hij in de competitie zestien keer in actie, weliswaar slechts twee keer als basispion.

Pierrot kwam onlangs in het nieuws nadat hij in doel moest plaatsnemen na een rode kaart van zijn doelman, in het duel tegen Anderlecht.

© photonews

Bij Lommel moet Pierrot een van de dragende krachten worden in een onervaren elftal. De Noord-Limburgers staan op een teleurstellende zevende plaats en tellen slechts twee punten meer dan hekkensluiter Excelsior Virton.

𝗪𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺, 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗼𝘁!🟩 Defensieve middenvelder🟩 Contract tot einde van het seizoen🟩 Komt over van RFC Seraing➡️ https://t.co/V7yETdYwyu #Greenspirit Lommel SK (@LommelSKOff) January 31, 2022