'Bayat hield transfer ex-speler Genk, Club en Standard naar Jupiler Pro League in extremis tegen'

Anthony Limbombé zit al eventjes op een dood spoor bij FC Nantes. Een terugkeer naar de Jupiler Pro League is er uiteindelijk niet gekomen.

FC Nantes had enkele spelers op overschot. Eén van hen is onze landgenoot Anthony Limbombé, die in ons land al speelde voor Racing Genk, Club Brugge en Standard.

Deal afgesprongen

Hij kon naar Zulte Waregem en had er enkele dagen geleden al medische testen met vrucht afgelegd, zo bleek.

Maar de deal is uiteindelijk wel niet doorgegaan. Volgens Franse bronnen zou makelaar Mogi Bayat de deal hebben tegengehouden. Essevee wilde een te klein deel van het loon uitbetalen.