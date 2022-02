Dan toch schorsing voor Wesley Hoedt? Bondsparket tekent beroep aan, vrijdag uitsluitsel

De soap na de rode kaart van Wesley Hoedt gaat onverminderd voort. De Nederlander leek weg te komen met een voorwaardelijke schorsing, maar daar komt vrijdag mogelijk alsnog verandering in.

Vorige week haalde Wesley Hoedt in de eerste helft van het duel tegen Cercle Brugge de doorgebroken Rabbi Matondo onderuit. Wesli De Cremer trok eerst geel, maar na het bekijken van de beelden werd de centrale verdediger van Anderlecht naar de kleedkamers gestuurd.

Het bondsparket stelde een schorsing voor van één speeldag, waartegen Anderlecht met succes in beroep ging. Voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal volstond één wedstrijd met uitstel, voorwaardelijk dus. Anderlecht haalde opgelucht adem, want Hoedt is een certitude in het hart van de paars-witte defensie.

Dat was echter buiten het bondsparket gerekend. Zij konden zich niet vinden in de beslissing en tekende beroep aan tegen de voorwaardelijke schorsing. Vrijdagmiddag wordt de rode kaart van Hoedt besproken op de Disciplinaire Raad, waarna zal moeten blijken of Hoedt zondag tegen Eupen al dan niet in actie mag komen.