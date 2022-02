Held en antiheld voor Eupen: "Hadden het niet verdiend te winnen, dit is al half mirakel met onze reserven"

Held en antiheld, Stef Peeters was donderdagavond beide. Hij scoorde een prachtig doelpunt voor de 2-1, maar zorgde in de slotfase ook voor de penalty van Anderlecht na een wat ondoordachte tussenkomst.

Peeters scoorde tussen de benen van Magallan en Van Crombrugge en vanuit een scherpe hoek. Qua efficiëntie kon het tellen, want het was de enige keer in de tweede helft dat Eupen aan het doel van Anderlecht geraakte.

"Het was sowieso niet verdiend voor ons om te winnen", gaf Peeters achteraf toe. "Maar het is natuurlijk heel zuur als je op dat moment nog een penalty binnen krijgt. We hebben naar onze mogelijkheden gespeeld."

Dat klopt, want bij Eupen ontbraken toch wel wat basisspelers. "Als je ziet wie er vandaag allemaal niet bij was met onze sowieso al smalle kern, dan is het een mirakel dat we bij wijze van spreken met de reserven van Eupen een gelijkspel halen tegen Anderlecht. Maar er had achteraf gezien natuurlijk meer in gezeten. Alles ligt zeker nog open voor de terugwedstrijd.”