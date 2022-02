Sterke man Antwerp na ingreep voorzitter: "Dan zullen we Gheysens de weg naar de kleedkamer wijzen"

Op Antwerp was het de voorbije weken al een paar keer bijna crisis, maar dit weekend kan stamnummer 1 wel tot op vier punten van de leider komen.

Als Antwerp kan winnen van Union, komt het echt in het spoor van de leider terecht - zeker met de play-offs en de halvering van de punten nog in gedachten.

De ambities worden stilaan bijgesteld bij The Great Old. En af en toe is er al eens wat hommeles. Zo kwam voorzitter Paul Gheysens de kleedkamer in na de match tegen STVV."

Weg wijzen

"Wie van ons twee Paul Gheysens zal tegenhouden de volgende keer hij naar de kleedkamer wil? Niemand", is Sven Jaecques duidelijk in Gazet van Antwerpen.

"Ik zal hem de weg wijzen, ja. (lacht) De voorzitter mag en moet dat doen, hé." De ambities zijn duidelijk bij Antwerp.