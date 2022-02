Oulare na tweede mislukking in Engeland: "Dingen gaan niet altijd zoals we willen"

Obbi Oulare vertrok tijdens de afgelopen zomermercato bij Standard richting de Engelse tweedeklasser Barnsley.

Nadat het bij Watford niet lukte, liep het nu ook mis bij Barnsley. “In het begin waren er visumproblemen. Toen alles in orde was, zaten we al in september en dat maakte mijn integratie in een team aan een goed seizoen bezig was niet optimaal”, zegt Oulare aan La Dernière Heure.

Hij speelde nog geen 30 minuten dit seizoen. “Daarna heb ik niet veel gespeeld. In het leven maken we keuzes en gaan dingen niet altijd zoals we zouden willen. Vandaag zet ik Barnsley 18 maanden uit mijn hoofd om me te concentreren op mijn nieuwe avontuur bij RWDM.”

“Van alle opties waaruit ik kon kiezen was RWDM de juiste keuze. Een langdurige uitleenbeurt in België bij een club die ik goed ken.”