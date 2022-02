Belangrijke pion van Antwerp is terug fit en traint mee met de groep

Aurelio Buta wordt beschouwd als één van de beste rechtsachters van de Belgische competitie. Het is dan ook maar goed voor Antwerp dat hij terug meetraint en snel terug inzetbaar zal zijn. De prestaties van Jelle Bataille en Sam Vines zijn niet constant. Rechtsback Bataille en linksback Vines tonen wel potentieel, maar ze moeten nog enkele stappen zetten om een vaste waarde te worden.

Met de komst van Buta kan De Laet naar de linksachter veschuiven. Antwerp kan dan rekenen op een solide achterhoede, zeker zodra Seck terugkeert van de Africa Cup.

Deze zomer stond Buta nog in de belangstelling van Celtic en Everton. Deze zomer loopt zijn contract af en kan hij gratis vertrekken. Als dat gebeurt loopt Antwerp enkele miljoenen mis.

