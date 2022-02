Doet Haroun Antwerp beter draaien? "Hij doet Nainggolan beter spelen en dat rendeert"

Faris Haroun kreeg voor het eerst sinds lang nog eens een basisplaats bij Antwerp. Na zijn blessure kwam de middenvelder immers weinig in het stuk voor. Maar Patrick Goots zag meteen welke impact hij had op het spel.

"Dit was het beste Antwerp dat ik al zag sinds Nieuwjaar", aldus Goots in GvA. "Was dat dan door die eerste basisplaats van Haroun, die een prima wedstrijd speelde? Met Faris zat er alleszins meer evenwicht in de ploeg. Hij cijfert zich volledig weg ten dienste van het elftal, doet heel veel vuile meters, loopt defensieve gaten van anderen dicht en recupereert veel. Je ziet ook vaak hoe hij puur op ervaring rust kan brengen op de juiste momenten."

Goots zag ook zijn ploegmaats beter worden dankzij hem. En één man in het bijzonder. "Toch vooral Radja Nainggolan. Die krijgt dankzij Haroun alle ruimte en vrijheid om voluit voor de opbouw te kiezen. Een Radja die iets hoger speelt, rendeert. Nainggolan was vrijdag gewoon top, net als tegen Kortrijk. Zelfs bijna zo goed als die match tegen Anderlecht, toen hij superieur was. Dat is de Radja die Antwerp nodig zal hebben in de Champions' play-offs."