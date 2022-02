OFFICIEEL KV Oostende verhuurt aanvaller met aankoopoptie

KV Oostende verhuurt Marko Kvasina voor de rest van het seizoen aan de Zwitserse eersteklasser Luzern.

De transfermarkt in Zwitserland sloot op dinsdag af. “Hij hoopt er op meer speelminuten. De uitleenbeurt loopt tot het einde van dit seizoen, maar de Zwitsers bedongen ook een aankoopoptie”, laat KV Oostende op zijn website weten.

Kvasina kwam in de zomer van 2020 over van het Oostenrijkse SV Mattersburg. Hij tekende toen bij KVO een contract voor drie jaar. Vorig seizoen speelde hij in 27 matchen, waarin hij 4 doelpunten scoorde en 1 assist gaf.

Dit seizoen kwam hij in zeventien wedstrijden aan spelen toe. Daarin liet hij één doelpunt en één assist noteren. Nu gaat hij bij Luzern op zoek naar meer speelminuten.