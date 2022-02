Davy Roef wil eindelijk etiket van 'tweede doelman' van zich afschudden: "Maar ik zal nooit de ambetanterik uithangen als ik niet speel"

En daar is plots Davy Roef weer. Na zijn transferperikelen verdween Sinan Bolat de voorbije twee wedstrijden naar de bank bij de Buffalo's, Roef verving de Turk met verve. Op zijn 28ste is het meer dan ooit tijd voor Roef om nu ook voor een langere periode onder de lat te staan.

Davy Roef is ondertussen al 28 jaar oud, maar verkommerde de voorbije seizoenen veelal op de bank. Toch bleef hij steeds professioneel werken. Dat bewees hij met zijn goede prestaties tegen Club Brugge en Eupen.

"Ik ben 28 en heb iets meer dan 100 wedstrijden gekeept. Ik had toch graag meer matchen geteld. Ja, ik wil dus méér spelen, liefst bij AA Gent. Maar ik ga er op training niet met mijn pet naar gooien of de ambetanterik uithangen als ik naast de ploeg val", vertelt Roef in Het Nieuwsblad.

Aan de relatie met collega/concurrent Sinan Bolat is naar eigen zeggen weinig of niets veranderd de voorbije weken. "Die relatie is nog altijd professioneel. We hebben geen diepgaande gesprekken, maar dat hoeft ook niet. We kunnen nog altijd lachen op training, we verwijten elkaar niets."