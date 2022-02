Gehavend Union ziet wel een sterkhouder terugkeren in de selectie

Union verloor verrassend in eigen huis van STVV vorig weekend en kwam gehavend uit de strijd. Gelukkig zien ze één van hun sterkhouders terugkeren in de selectie.

Union maakte op vrijdag zijn wedstrijdselectie bekend. Daar zien we de naam terug van Kaoru Mitoma. De Japanse aanvaller, geleend wordt van Brighton, is terug helemaal fit na een blessure. Hij kwam dit seizoen 17 keer in actie voor Union, vooral als invaller, en kwam zes keer tot scoren en gaf drie assists.

Daar tegenover moet Union drie spelers missen. Zo zijn Siebe Van Der Heyden, Ismaël Kandouss en Casper Nielsen geschorst. Union heeft niet zo een grote kern dus het zal puzzelen worden voor Felice Mazzu op bezoek bij zijn ex-club Sporting Charleroi.