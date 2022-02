Antwerp te afhankelijk van één man? "Hij bepaalt wel enigszins hoe ze spelen"

Gert Verheyen meent dat iedereen van de huidige top vier nog kampioen kan worden. Maar hij stelt zich toch vragen bij Antwerp. De analist ziet dat het gevaar te veel van één kant komt.

Bij de andere topclubs worden de doelpunten verdeeld. "Bij Antwerp is er alleen Frey. Je moet blij zijn dat een spits er negentien binnenstampt, maar de afhankelijkheid van die ene spits is ook een nadeel. Dat mes snijdt aan twee kanten", zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Ik heb veel respect voor Frey. Al van toen hij bij Waasland-Beveren zat, waar hij er elke week voor ging, in moeilijke omstandigheden. Maar vandaag volstaan zijn goals blijkbaar niet meer. Omdat de bal soms wegspringt van zijn voet? Zijn eigen ploegmaats zeggen dat dan nog in het openbaar. Frey is technisch geen kraan, maar hij sjot er wel negentien binnen. Hij bepaalt alleen wel enigszins hoe ze spelen."

En dat begint dus een probleem te worden. "In het samenspel moet je hem niet te veel betrekken, dus is de verleiding groot om lang op hem te spelen in plaats van te combineren. Maar op elke bal, zelfs onmogelijke, gaat hij wel het duel aan. Daar haalt Antwerp profijt uit.”