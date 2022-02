Drie op twaalf voor Antwerp, dat middenvelder weldra voor twee (belangrijke) wedstrijden kwijt is

Antwerp leed tegen Club Brugge zijn derde nederlaag in vier wedstrijden. Stilaan moet de Great Old bang naar beneden beginnen kijken, nu AA Gent en Anderlecht alsmaar dichterbij komen in de stand.

Een van de zaken waaraan het Antwerp ontbrak bij Club Brugge, was grinta. Iets waar Birger Verstraete doorgaans voor zorgt. De middenvelder speelde een ongelukkige wedstrijd tegen zijn ex-club en werd iets voorbij het uur, net als een teleurstellende Radja Nainggolan, naar de kant gehaald. Tekenend. Verstraete veroorzaakte in de eerste helft met een handsbal een strafschop voor Club Brugge. Het leverde Bicky een gele kaart. Meteen het negende gele karton van het seizoen voor de West-Vlaming van Antwerp. Bij een volgende gele kaart staat de energieke middenvelder twee duels geschorst aan de kant. Onlangs was Verstraete al geschorst voor het duel tegen Seraing, na zijn vroege rode kaart tegen Kortrijk. Antwerp neemt het de komende weken achtereenvolgens op tegen Beerschot (thuis), Anderlecht (uit), Zulte Waregem (thuis), OHL (uit) en Cercle Brugge (thuis).