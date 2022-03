Peter Verbeke zet de spelers van Anderlecht op scherp voor de bekerfinale: "Het is wél zo dat het halen van Europees voetbal een versnelling betekent van ons plan"

Anderlecht zal het in de bekerfinale opnemen tegen AA Gent. Europees voetbal is nog altijd een wezenlijk financieel verschil voor Belgische clubs. Peter Verbeke, de CEO van Anderlecht, weet dat er met het behalen van Europees voetbal er serieuze stappen kunnen worden gezet.

Voor Peter Verbeke doet het zichtbaar deugd dat Anderlecht nog eens meedoet om de prijzen. De CEO van RSCA predikt rust, maar zet tegelijkertijd Vincent Kompany en de spelers wat onder druk. Bekerwinst zou namelijk Europees voetbal betekenen, en dat zou de plannen van de club in een stroomversnelling kunnen brengen. "Behalen van Europees voetbal kan een kantelmomentje worden, maar tegelijkertijd moeten we rustig blijven. We hebben een businessplan voor de volgende vijf jaar, er zullen nog ontgoochelingen zijn. Het is wél zo dat het halen van Europees voetbal een versnelling betekent van ons plan. In die zin is het belangrijk om volgend seizoen Europees te spelen", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.